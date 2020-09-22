Caniliğin böylesi.. sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler - Son Dakika

Caniliğin böylesi.. sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler

Çanakkale'nin Yeni ilçesinde bir sokak köpeği vahşice vurularak öldürülmek istendi.

Caniliğin böylesi.. sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler, System.String[]

Çanakkale'nin Yeni ilçesinde bir sokak köpeği vahşice vurularak öldürülmek istendi. Yaralı kurtulan sokak köpeğinin arka ayaklarında his olmadığı öğrenildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy'de meydana geldi. Sosyal medya üzerinden bir ihbar aldıklarını belirten Sohayko Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, İstanbul'dan, Çanakkale'nin Yeni ilçesine bağlı Pazarköy'e gitti. İhbarı yapan kişilerle iletişime geçtiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Bize ihbarda bulunan arkadaşlar 2 gün önce silah sesi duyduklarını ancak kaçan köpeği 2 gün sonra bulduklarını söylediler. Arkadaşlarımız, belediye ve Çanakkale derneklerinden yardım istemişler ancak kimse harekete geçmeyince bizden yardım istediler. Sohayko Derneği olarak hemen İstanbul'dan yola çıktık ve 4 saat içerisinde Pazarköy'e geldik. Köpeği bulanlar bahçelerine alıp, yemek ve su vermiş" dedi.

"Bacaklarında his yok"

Yaralı köpeği alarak tekrar İstanbul'a dönen ve klinikte tedavi altına aldıklarını kaydeden Yılmaz, "Dostumuzu alıp hemen yola çıktık ve sabaha karşı kliniğimize geldik. Yapılan tetkiklerde, saçmaların omura zarar verdiği tespit edildi. 2 gün müdahale edilmediği için de çok fazla enfeksiyon ve iltihap var. Tedavisine başlandı arka bacaklarında his yok. Umarız korktuğumuz gibi değildir. Çok yönlü hekimlerimiz kontrol ediyor, temennimiz bu caniliği yapan kişiyi Çanakkale il Jandarma Komutanlığı bulur ve gereken ceza verilir. Bugün hayvana ateş eden, yarın insana da ateş eder. Tedavisinden sonra yuva arayacağız, umarız şansı bol olur" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Pazarköy, İstanbul, Yenice, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Caniliğin böylesi.. sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son Dakika: Galatasaraylı Saracchi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı üçlü Doğu Akdeniz zirvesinden Yunanistan mesajı çıktı Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu         
16:55
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Galatasaraylı Ryan Babel'i veto etti Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Galatasaraylı Ryan Babel'i veto etti         
16:22
Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı         
16:07
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek         
15:37
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu         
10:55
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Evren Turhan, Evren Turhan, "Bir daha seninle aynı programda yer almam" diyerek canlı yayını terk etti         
00:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 18:17:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Caniliğin böylesi.. sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei