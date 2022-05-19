'Canım benim sözü' sinir krizi geçirtti... O anlar kamerada - Son Dakika
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'Canım benim sözü' sinir krizi geçirtti... O anlar kamerada

19.05.2022 01:03
'Canım benim sözü' sinir krizi geçirtti... O anlar kamerada

'Canım benim sözü' sinir krizi geçirtti.

'Canım benim sözü' sinir krizi geçirtti... O anlar kamerada

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da evinde beslediği kediler nedeniyle komşusunun laf atmalarına ve uygunsuz hareketlerine maruz kaldığını iddia eden kadın jandarmaya şikayette bulundu. Komşusunun "Canım benim" dediği kadının sinir krizi geçirdiği anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çorlu'nun Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evinin bahçesinde kedilere bakan ve sokak hayvanlarını besleyen hayvansever kadın, komşusunun tepkisiyle karşılaştı. Hayvansever kadın, komşusunun sokak hayvanlarını beslemesini ve sevgi göstermesini çekemediğini öne sürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda komşusunun "Canım benim" dediği kadının sinir krizi geçirdiği görüldü.

"İmdat sapık var" diye bağırmış

Olayın ardından jandarmaya gidip şikayetçi olduğunu ifade eden kadın, "Belediyenin su kabına su koyduğum esnada daha önce kaba çöp atan komşumun küreğini ileri itmişim diye bana ağza alınmayacak çirkin sözler sarf etti. Uygunsuz hareketlerde bulunup 'Canım benim' deyince ben de dayanamayıp sinir krizi geçirdim. 'İmdat sapık var' diye bağırdım ve yerden aldığım demirle camına saldırdım. Sonra beni tutup yere fırlattı. Benim sokak hayvanlarını beslemem ve bu şahsın kediye tekme atması kavganın fitilini ateşledi" diye konuştu.

Mağdur olduğunu ifade eden kadın, daha önce mahkemelik olduğu komşusundan yeniden şikayetçi olduğunu söyledi.

'Canım benim sözü' sinir krizi geçirtti... O anlar kamerada
'Canım benim sözü' sinir krizi geçirtti... O anlar kamerada
'Canım benim sözü' sinir krizi geçirtti... O anlar kamerada
'Canım benim sözü' sinir krizi geçirtti... O anlar kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Canım benim sözü' sinir krizi geçirtti... O anlar kamerada - Son Dakika


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