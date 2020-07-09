Canım Dayım filminde çekimler başladı - Son Dakika

Canım Dayım filminde çekimler başladı

SAMSUN (İHA) – Canım Dayım filmi oyuncuları ve set çalışanları çekimlerin başlamasını kutladı.

SAMSUN (İHA) – Canım Dayım filmi oyuncuları ve set çalışanları çekimlerin başlamasını kutladı.

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Samsunlu Yönetmen Fuat Yılmaz yönetiminde çekilecek olan Canım Dayım filmi için oyuncular Samsun'a geldi. Sette çekimler 2 gün önce başladı. Oyuncular ve set çalışanları Atakum ilçesinde bir kafede bir araya gelerek çekimlerin başlamasını kutladı.


Samsunlu Yönetmen Fuat Yılmaz, "Canım Dayım filmimiz bir farkındalık filmi bir sosyal sorumluluk projesi. Otistik bir dayıyla kız yeğeninin hikayesi. Özel bir proje. Yurt dışında da 21 festivalde yayınlanacak. Bizim amacımız Samsun'u tanıtmak. Samsun için güzel projeler yapmak. Son yıllarda sinema turizmi çok arttı. Çok ciddi bir portföy oluştu. Biz bununla ilgili artık Trabzon olsun, Ordu olsun, Giresun olsun buralardaki sinema artışını biz Samsun'a taşımak istedik. Samsun'un tanıtımı olsun istedik. Projemize de 2 gün önce 6 Temmuz tarihinde başladık. Güzel bir oyuncu kadromuz var. Yaklaşık bir ay sürecek çekimler ilk olarak uluslararası festivallerde gösterilecek sonra da Türkiye'de vizyona girmeyi düşünüyoruz" dedi.


Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, "İlçemiz 2010 yılında turizm bölgesi ilan edildi. Samsun'umuzun cennet köşelerinden bir tanesi. Bu filmin çekiminin Samsun'a yapılacağını duyduk. Yönetmen ve yapımcı arkadaşlar çeşitli belediyelerimizi farklı kurumları ziyaret ettiler. Tabii ki ilçemize de geldiler. Turizm bölgesi ilan edilip turizmle ilgili geride kalmış bir ilçe olarak istediğimizi yakalamamış hedeflerine ulaşamamış bir ilçe olarak böyle bir fırsatı değerlendirmek istedik. Arkadaşlarla görüştüğümüzde de bu filmin Samsun'un ve ilçemizin ülkemize, tüm dünyaya tanıtımı için çok güzel bir fırsat olacağını düşündük. Filmin ilçemizde çekimi için gerekli katkıyı da sağladıktan sonra proje başlamış oldu. Ayvacık'ın Samsun'un tanıtımı için çok güzel bir proje olacak" diye konuştu.


"Muro" karakteri ile hafızalarda yer eden Mustafa Üstündağ, "Senaryoyu okuduğumda çok etkilendim. Çok güzel yazılmış bir hikaye. Ben orada filozof rolü oynuyorum. Adem'le Melek'e yardımcı olan bir abi gibi. Çok güzel bir hikayesi var. Film için seçilen yerler çok başarılı. Seyirci izlediği zaman cennet gibi bir mekan görecek. Samsunlulara da selam ederim. Güzel insanlar misafirperver insanlar. Bizim memleketin her tarafı gibi. Sette çalıştığımız için Samsun'da henüz çok fazla vakit geçiremedik. Ama Ayvacık'ta çalışıyoruz. İnanılmaz güzel bir yer. Dilerim Trabzon'daki Uzungöl'e benzemez. Oradaki yapılaşmayı biliyorsunuz. İnşallah Ayvacık bu şekilde kalır. Gerçekten saklı bir cennet" ifadelerini kullandı.


Otizmli bir dayı ile kız yeğeninin hikayesini anlatacak film ağırlıklı olarak Ayvacık'ta çekilecek. Ancak diğer ilçelerden de kesitler olacak. Filmde şehrin takımı Samsunspor da özel bir yer tutuyor. - SAMSUN

Yönetmen, Ayvacık, Samsun, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Canım Dayım filminde çekimler başladı - Son Dakika Magazin
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