CANIM OL E twinning Projesi okulları bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam CANIM OL E twinning Projesi okulları bir araya geldi - Son Dakika

CANIM OL E twinning Projesi okulları bir araya geldi

7 saat önce

Kan ve Kök Hücre Bağışı hakkında farkındalık oluşturmak için yapılan CANIM OL Projesine katılan okullar Eskişehir Öğretmenevinde bir araya geldi.

CANIM OL E twinning Projesi okulları bir araya geldi, System.String[]

Kan ve Kök Hücre Bağışı hakkında farkındalık oluşturmak için yapılan CANIM OL Projesine katılan okullar Eskişehir Öğretmenevinde bir araya geldi.


CANIM OL Projesi, Kan ve Kök Hücre Bağışı hakkında farkındalık oluşturmak için başlatılan CANIM OL Projesi, Türkiye ve Azerbaycan 'dan toplam 20 İl, 48 okul ve 67 öğretmen tarafından aktif olarak yürütülüyor. Kampanyalarını tamamlayan ve gerekli desteği sağlayan CANIM OL okulları, Eskişehir Öğretmenevinde bir araya geldi. Düzenlenen buluşmaya; Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı Milli Eğitim Müdürlükleri, Türk Kızılay'ı Kan ve Kök Hücre Müdürleri temsilcileri, CANIM OL okulları öğretmenleri ve idarecileri katıldı.


"3 bin 192 kan ve 456 kök hücre bağışı almayı başardık"


Proje kurucusu İlknur Yetkin, buluşma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Proje Eskişehir çıkışlı olduğundan Eskişehir'de 14 okul tarafından yürütülüyor. Tüm Türkiye'de 37 CANIM OL okulunda yapılan bağış kampanyaları ile 3 bin 192 kan bağışı ve 456 kök hücre bağışı almayı başardık. Bu sayıların bin 613 kan ve 295 kök hücre bağışını Eskişehir CANIM OL okulları almayı başarmıştır. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. CANIM OL büyümeye ve cana can olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler! 7 yaşındaki kızın ailesi cinsel istismar şüphesiyle öğretmeninden şikayetçi oldu
Doğa Koleji'ni satın almak için 49 lisanslı kurucu 600 milyon TL'lik teklif yaptı Felçli köpek, özel yaptırılan yürüteç sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı Kadınlar, Kaz Dağları'ndaki altın madeni kazısına Las Tesis eylemiyle tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
18:23 Ceren Özdemir'in katilinin bıçağı çaldığı iş yeri sahibi şikayetçi olmadı - Son Dakika Haber
18:12 INTERPOL, denizleri kirletenlere savaş açtı: 61 ülkede 17 bin denetleme gerçekleştirildi - Son Dakika Haber
18:12 Almanya eş cinsellere yönelik her tür 'terapi'yi yasaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika Haber
18:12 Pakistan'da aşı yapan ekibi koruyan 2 polis memuru silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
18:08 Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika Haber
17:26 Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı - Son Dakika Haber
17:23 Azil oylaması öncesi Trump'tan zehir zemberek sözler - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:28:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CANIM OL E twinning Projesi okulları bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]