Canına Kıymak İsteyen Genç Kadın İkna Sırasında Bayıldı
1 saat önce
Düzce'de genç bir kadın, inşaatın 4. katına çıkarak canına kıymak istedi.
Düzce
'de genç bir kadın, inşaatın 4. katına çıkarak canına kıymak istedi. İkna çabaları sırasında bayılan kadın, Yunus ekipleri tarafından ambulansa taşındı.
Olay, akşam saatlerinde Uzunmustafa Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir çocuğu bulunan ve 3 aylık da hamile olan Burcu S. (25), iddiaya göre kendisinden boşanmak isteyen eşine kızarak 5 katlı inşaatın 4. katına çıkarak canına kıymak istedi. Etrafta bulunanların haber vermesi ile olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü
, Düzce Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ve 112 Acil Servis
ekipleri genç kadını aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları sırasında sinir krizi geçiren kadın bir anda bayıldı. Bayılan kadın, bir polis memuru tarafından binadan indirilerek ambulansa konuldu. Kadın Atatürk
Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:04 Kaynak: İHA
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