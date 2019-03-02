Son Dakika Haberleri: Canını Hiçe Sayarak Çatı Temizledi

Canını Hiçe Sayarak Çatı Temizledi

37 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hiçbir önlem almadan çatıda biriken karları temizleyen bir vatandaş yürekleri ağza getirdi.

Canını Hiçe Sayarak Çatı Temizledi, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hiçbir önlem almadan çatıda biriken karları temizleyen bir vatandaş yürekleri ağza getirdi.

Yüksekova ilçesinde günlerdir süren kar yağışının ardından güneşin çıkmasıyla beraber bazı vatandaşlar çatılarda biriken karı temizlemeye başladı. Bir vatandaşın hiçbir önlem almadan çatıdaki karı temizlemeye çalıştığı görüldü. Tehlikeye aldırman çatıda biriken karları temizleyen vatandaş yürekleri ağza getirdi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:22 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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