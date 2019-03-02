Canını Hiçe Sayarak Çatı Temizledi
37 dakika önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hiçbir önlem almadan çatıda biriken karları temizleyen bir vatandaş yürekleri ağza getirdi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde hiçbir önlem almadan çatıda biriken karları temizleyen bir vatandaş yürekleri ağza getirdi.
Yüksekova ilçesinde günlerdir süren kar yağışının ardından güneşin çıkmasıyla beraber bazı vatandaşlar çatılarda biriken karı temizlemeye başladı. Bir vatandaşın hiçbir önlem almadan çatıdaki karı temizlemeye çalıştığı görüldü. Tehlikeye aldırman çatıda biriken karları temizleyen vatandaş yürekleri ağza getirdi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:22 Kaynak: İHA
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