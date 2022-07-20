Bursa'da yanan aracını, canını hiçe sayarak böyle durdurdu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan otomobil cayır cayır yandı. Sürücü, park halindeyken kendiliğinden çalışarak hareket eden otomobilini durdurmak için hayatını tehlikeye attı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay Hamidiye mahallesi Park caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Ayhan Varol(46), 16 F 4378 plakalı otomobilini park etmek için yavaşladığı sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekti. O sırada araç alev aldı.

Canını tehlikeye attı

Alev alev yanan araç bir anda çalışarak hareket etmeye başladı. Sürücü hareket eden aracının sürücü koltuğuna geçerek, zorlukla el frenini çekip, durdurdu. Yangını gören çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle izlediler. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.