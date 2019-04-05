Canını Hiçe Saydı

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40 dakika önce
Bursa'nın İznik ilçesinde bisikletiyle kamyonun kasasına tutunan çocuk yürekleri ağızlara getirdi.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde bisikletiyle kamyonun kasasına tutunan çocuk yürekleri ağızlara getirdi.
İznik- Orhangazi
kara yolunda bisikleti ile kamyon kasasına tutunarak ilerleyen çocuk yürekleri ağızlara getirdi. Tehlikeyi fark eden bir sürücü o anları cep telefonu ile kaydetti. Kamyon kasasına tutunarak bisikleti ile ilerleyen çocuk tehlikeye aldırış etmeden uzun bir süre yoluna devam etti. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:55 Kaynak: İHA
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