Son Dakika Haberleri: Canını Hiçe Saydı

Canını Hiçe Saydı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde bisikletiyle kamyonun kasasına tutunan çocuk yürekleri ağızlara getirdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde bisikletiyle kamyonun kasasına tutunan çocuk yürekleri ağızlara getirdi. İznik- Orhangazi kara yolunda bisikleti ile kamyon kasasına tutunarak ilerleyen çocuk yürekleri ağızlara getirdi. Tehlikeyi fark eden bir sürücü o anları cep telefonu ile kaydetti. Kamyon kasasına tutunarak bisikleti ile ilerleyen çocuk tehlikeye aldırış etmeden uzun bir süre yoluna devam etti.

(Halil Ataş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:56 Kaynak: İHA

Orhangazi, Bursa, İznik, Güncel
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