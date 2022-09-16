Canının değil davulun peşine düştü! Pompalıyla vurulan müzisyen ambulansa bindirilirken davulunu istedi - Son Dakika
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Canının değil davulun peşine düştü! Pompalıyla vurulan müzisyen ambulansa bindirilirken davulunu istedi

16.09.2022 10:31

Bursa'da düğünden eve dönen davulcu kuzenler pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tutuldu. Vurulan davulculardan birinin ise ambulansa bindirildiği sırada ekiplerden "Ağabey davulumu getirin" isteği herkesi şaşırttı.

Bursa'da düğünden çıkan davulcu kuzenler Emircan E. ve Can E. evlerine gittikleri sırada henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle vuruldu. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı davulcu kuzenlere olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Pompalıyla vurulan davulcunun ekiplerden isteği şaşırttı: 'Ağabey davulumu getirin'

"AĞABEY DAVULUM"

Öte yandan Can E. ambulansa bindirilirken sağlık çalışanlarından "Ağabey davulum" diyerek davulunu istedi. Davulu vurulduğu yerden alan sağlık çalışanı, ambulansa koydu. Polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Pompalıyla vurulan davulcunun ekiplerden isteği şaşırttı: 'Ağabey davulumu getirin'
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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Canının değil davulun peşine düştü! Pompalıyla vurulan müzisyen ambulansa bindirilirken davulunu istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Canının değil davulun peşine düştü! Pompalıyla vurulan müzisyen ambulansa bindirilirken davulunu istedi - Son Dakika
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