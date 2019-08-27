Cankan sürpriz bir düete imza attı

''Yaranamadım'' ve ''Yar Yar'' gibi popüler olmayı başaran eserler sayesinde Türkiye içerisinde bir dönemler ortalığı kasıp kavurmayı başaran Cankan ve Youtube üzerinde 3.5 milyon tane abonesi bulunan fenomenlerden Yavuz Selim, son dönemlerde rekor kırarak popüler hale gelen PUBG isimli oyuna özzel enerjisi fazlasıyla yüksek bir şarkı yaptı.

PUBG isimli oyuna özel yapmış oldukları bu özel şarkıyı, Ümraniye ilçesi içerisinde çekmiş oldukları bayağı ilginç dans figürleri içeriğine sahip tamamen profesyonel bir klip çekerek taçlandıran genç ikili, Türkiye gündemine oturmaya aday.

Gelecek günler içerisinde sadece Cankan'a ait olan youtube kanalı üzerinde paylaşılacağı açıklanan bu özel klip, daha şimdiden sosyal medya platformları üzerinde konuşulmaya başlandı.