Cankat Erdoğan müziğe başlamasında ailesinin etkisini anlattı - Son Dakika

Müziği hem saz hem söz yönü ile icra eden bir konumda bulunduğunu birçok albüm ve klibi bulunmasına rağmen saz noktasında da babasından birçok şey öğrendiğini ifade eden Cankat Erdoğan, "Dedem Süleyman Efendi'nin iyi bir keman ustası olması bende kemana karşı bir ilgi uyandırdı. Amatör denilebilecek düzeyde keman ve gitar çalabiliyorum. Ama asıl uzmanlığım bağlama üzerinedir." dedi. Bağlamada parmak vurma tekniği olarak da bilinen şelpe tekniği üzerine kendisini epeyce geliştirdiğini de ifade eden Cankat Erdoğan, "Her ne kadar ilk bakışta zor görünse de emek verildikten sonra şelpe vuruş teknikleri ile güzel işler ortaya çıkarmak mümkündür." dedi.

Şelpe tekniğinin nasıl gerçekleştirildiği hakkında da kısaca bilgi veren Cankat Erdoğan, "Bağlamanın tellerine alttan yukarıya ya da yukarıdan aşağıya doğru bir şekilde vurma, parmak vurma veyahut tel çekme gibi teknikler ile gerçekleştirilmektedir. Şelpe tekniği denilince Arif Sağ ve Erdal Erzincan'ın adını anmadan olmaz." dedi.

Şelpe tekniğinin tarihçesine de kısaca değinen Cankat Erdoğan, "Mızrap ve tezene kullanımının Osmanlı'da 14. yüzyılda başladığını görmekle beraber mızrap kullanımının Alevi-Bektaşi toplumlarında 20. yüz yıl ortalarına kadar olmadığını görmekteyiz. Bu zamana kadar devamlı bir surette kullanılan şelpe tekniği bu tekniğin zaman içerisinde oldukça gelişmesini sağlamıştır" dedi. Müziğe renk katan her türlü enstrümanın ve tekniğin gelişmesi adına çaba gösterdiklerini ifade eden Cankat Erdoğan, "Amacımız bir miras olarak devraldığımız, müziğe dair her şeyi, gelecek kuşaklara en güzel şekilde aktarmaktır." dedi.