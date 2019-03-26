Çankaya Adayı Türkmen, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor
1 saat önce
Çankaya adayı Türkmen, seçim çalışmalarını sürdürüyorANKARA - Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, 31 Mart Mahalli Seçimleri'ne sayılı günler kala ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.
Çankaya
adayı Türkmen, seçim çalışmalarını sürdürüyor
ANKARA - Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen
, 31 Mart Mahalli Seçimleri'ne sayılı günler kala ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.
Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, 31 Mart Mahalli Seçimleri'ne sayılı günler kala ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Renkli bir seçim kampanyası yürüten ve medya tarafından da yakından takip edilen Türkmen Tunalı Hilmi Caddesi'nde kendi standını ziyaret etti. Stant görevlileri ile ayakta sohbet eden Türkmen görevlilerden standın gördüğü talep ile ilgili bilgi aldı. Öte yandan stant yanına köpeklerini gezdiren bir grup ziyaret edip Türkmen hakkında bilgi aldı. Daha sonra standı ziyaret eden vatandaşlar ile köpekleri de yanlarına alarak Kuğulu Park
'tan Tunalı Hilmi Caddesi boyunca yürüdü. Çankayalıların sokak hayvanlarına ilgisinin yoğun olduğunu ve ifade eden Türkmen, sık sık yolunu kesen hayvansever vatandaşlar ile ayak üstü sohbet etti. Türkmen seçim çalışmaları kapsamında ilk ziyaretini bir hayvan barınağını ziyaret ederek gerçekleştirmiş ve 5 adımda planladığı projelerinden birini ise doğa Projeleri altında sokak hayvanlarına ayırmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:07 Kaynak: İHA
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