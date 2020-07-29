Çankaya asfaltta hız kesmiyor - Son Dakika

Çankaya Belediyesi ilçenin birçok noktasında sürdürdüğü tam kaplama, onarım ve yamadan oluşan asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi asfalt sezonunun açılmasından bu yana çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçede yer alan 123 mahallenin 110'unda tam kaplama, onarım ve yama işlerinden oluşan asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Çalışmaların yoğunlaştığı yaz aylarında tam kapasite çalışan Çankaya Belediyesi, 16 bin 261 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Çankaya'da yer alan 123 mahallede ihtiyaç halinde çalışmalarını koordineli bir biçimde sürdüren belediye, 37 cadde ve sokakta tam kaplama ile 511 cadde ve sokakta onarım çalışmalarını program dahilinde tamamladı. Ankara'nın büyük cadde ve bulvarlarında Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, ilçede asfaltsız sokak ve cadde bırakmamak için var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. - ANKARA