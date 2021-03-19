Çankaya Aşık Veysel'i anıyor - Son Dakika

Büyük ozanın ölüm yıldönümünde, Mustafa Özarslan 'ın solist ve Zafer Aktaş 'ın anlatıcı olacağı konserde, Aşık Veysel'in şiirleri üzerine bestelenen türküler seslendirilecek. - ANKARA

Çankaya Belediyesi ölümünün 48'inci yıldönümünde büyük ozan Aşık Veysel'i "Anadolu'nun Kadim Sesi Aşık Veysel" konseriyle anıyor. Aşık Veysel Kültür Derneği ile birlikte düzenlenen anma konseri, 21 Mart Pazar günü saat 20.00'de Çankaya Belediyesi'nin Youtube kanalı üzerinden izlenebilecek.

Ankara Çankaya Belediyesi , ölümünün 48'inci yıldönümünde büyük ozan Aşık Veysel'i, "Anadolu'nun Kadim Sesi" sanal konseri ile anacak.

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