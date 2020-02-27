Çankaya atölyeleri sanayi sitesi gibi çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankaya atölyeleri sanayi sitesi gibi çalışıyor - Son Dakika

Çankaya atölyeleri sanayi sitesi gibi çalışıyor

12 dakika önce

Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Bakım Onarım Bölümünde belediyeye ait iş makineleri ve binek araçlarının periyodik bakım ve tamiratı belediye çalışanları tarafından yapılıyor.

Çankaya atölyeleri sanayi sitesi gibi çalışıyor, System.String[]

Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Bakım Onarım Bölümünde belediyeye ait iş makineleri ve binek araçlarının periyodik bakım ve tamiratı belediye çalışanları tarafından yapılıyor.


Çankaya Belediyesinin Alacaatlı'da bulunan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Bakım Onarım Bölümünde belediyeye ait iş makineleri ve binek araçlarının periyodik bakım ve tamiratı belediye işçileri tarafından yapılıyor. Bölüm adeta küçük bir sanayi sitesini andırıyor. Belediyenin bakım onarım bölümünde konusunda uzman 80 kalifiye usta her gün belediyenin araç filosunun hafif, orta ve ağır bakımlarını yaparak hizmete hazır hale getiriyor. Son bir yıl içerisinde 4 bin 54 araç ve iş makinesi girişi yapılan atölyede yazlık ve kışlık lastik değişimi ve onarımları, yağ bakımı, araç filtrelerinin değişimi, belediye birimlerinde bulunan tüm jeneratör ve araç akülerinin bakımı, egzoz ve araç muayene hazırlıkları yapılıyor. Tasarrufa yönelik çalışmaların da yürütüldüğü atölyede balata yüzey temizliği yapılarak araçların uzun ömürlü olmaları sağlanırken, teknik ekibin geliştirdiği egzoz partikül temizleme cihazı üretilerek maliyet düşürücü önlemler de alınıyor. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:41 Kaynak: İHA
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