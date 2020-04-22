Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'den 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 100. yaşını büyük bir gururla kutladıklarını belirterek, "Atatürk yolunda, bilimin ışığında çalışan bir Cumhuriyet yurttaşı olarak milletin egemenliğini her koşulda savunuyor ve gereklerini yerine getirmek için olağanüstü bir tempoyla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Taşdelen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ulusal egemenliğin 100'üncü yılını büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi Çankaya'da kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirten Alper Taşdelen, 100 yıl önce Atatürk'ün öncülüğünde milletin iradesine dayalı bir rejimin temeli atıldığını, milletin iradesinin üstünde hiçbir otoritenin ve gücün kabul edilmeyeceği fikriyle ulusal kurtuluş mücadelesinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Cumhuriyetin ilanıyla halka dayalı bir sistemin kurulmasının sağlandığını, dünyada ulusal kurtuluş mücadelesini meclis aracılığıyla veren başka bir örneğin olmadığını belirten Taşdelen, "Tarihin en zor koşullarında, büyük imkansızlıklar içinde Büyük Atatürk kurtuluş ve kuruluş sürecini Meclis eliyle yürütmüştür. Ankara'da düşman toplarının seslerinin duyulduğu bir ortamda bile Meclis'in açık tutulması, bütün süreçlerin Meclis'in eliyle yürütülmesi, dünyada örneği rastlanılmayacak bir durumdur. O yüzden Meclis'imizin duvarında 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' sözü asılıdır. Bu sözün hakkı bütün bir ülke olarak verilmiş ve Büyük Atatürk bu sözle her koşulda halkın kendi egemenliğine sahip çıkmasını istemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Taşdelen, Çankaya Belediye Başkanı olarak ulusal egemenliğin 100. yılında çok büyük ve coşkulu bir program hazırladıklarını ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu etkinlikleri iptal etmek durumunda kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Alper Taşdelen, mesajında şunları kaydetti:

"Hiçbir güç ve zorluk, içimizdeki Atatürk sevgisini, egemenliğimizin vazgeçilmezliğini, Cumhuriyet'imizin sonsuz değerini ortadan kaldıramaz. Atatürk yolunda, bilimin ışığında çalışan bir Cumhuriyet yurttaşı olarak milletin egemenliğini her koşulda savunuyor ve gereklerini yerine getirmek için olağanüstü bir tempoyla çalışıyoruz. Halk iradesi üstünde hiçbir gücün olmadığını bilerek, aldığımız kararlarda halkımızın istek, talep ve önceliklerini dikkate alıyor, projelerimizi öyle yaşama geçiriyoruz. Gücü tek elde toplayan değil, paylaşan bir anlayışla çalışıyor ve üretiyoruz. Ülkemiz çok zor günlerden geçti, bugün de benzer bir zorluğu yaşıyor. Böylesi zamanlarda Büyük Atatürk'ün varlığını unutmamak, ilke ve değerleriyle hareket etmek, yol göstericiliğini akıldan çıkarmamak en büyük kazanımımızdır. Geleceğimiz olan çocuklarımızı da bu yolda yetiştirmeye devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, ulusumuzun her bireyine esenlik diliyorum. Yaşasın Atatürk, yaşasın milletin kayıtsız şartız egemenliği."