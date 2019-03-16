Son Dakika Haberleri: Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'den Ev Ziyareti

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'den Ev Ziyareti

1 saat önce

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Murat-Fatma Alper çiftinin Öveçlerde bulunan evine konuk oldu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'den Ev Ziyareti, System.String[]
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Murat-Fatma Alper çiftinin Öveçlerde bulunan evine konuk oldu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Murat-Fatma Alper çiftinin evine konuk oldu. CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ile birlikte Alper çiftinin evine gelen Taşdelen, komşularının da geldiği buluşmada koyu bir sohbete girerek keyifli zaman geçirdi.

Ülke gündeminden Çankaya'da yeni dönemde yapacaklarına kadar birçok konuda görüşlerini paylaşan Taşdelen'e ev halkı yerel seçimlerde başarılar diledi. Çankaya Evlerinden kültür gezilerine, tesislerden sosyal yardımlara kadar Taşdelen'in yapmış olduğu hizmetlerden övgüyle söz eden Alper çiftinin komşuları, bu hizmetlerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:17 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Alper Taşdelen, Taşdelen, Çankaya, Güncel
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