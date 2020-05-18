Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: "19 Mayıs, ulusumuzun yeniden doğuş günüdür" - Son Dakika

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: "19 Mayıs, ulusumuzun yeniden doğuş günüdür"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "19 Mayıs, ulusumuzun yeniden doğuş günüdür.

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen:

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "19 Mayıs, ulusumuzun yeniden doğuş günüdür. Bu coğrafyada yaşayan herkesin ortak doğum günüdür." ifadelerini kullandı.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Taşdelen'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajına yer verildi.

Atatürk'ün başlattığı bağımsızlık mücadelesinin bugün de pek çok ulusa ışık tuttuğunu belirten Taşdelen, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, ulusumuzun yeniden doğuş günüdür. Bu coğrafyada yaşayan herkesin ortak doğum günüdür. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ve özgürlük yolunda başlattığı mücadele, dün olduğu gibi bugün de insanlığın ortak mücadele mirası olarak bütün uluslara ışık oluyor. Kurtuluş ve kuruluş mücadelemiz, Cumhuriyet devrimlerimiz insanlığın ortak mirasıdır. İnsanlık tarihinin bu zor dönemlerinde bir kez daha senin gösterdiğin hedeflerin anlamını ve önemini kavrıyor, geleceğin ancak bilimle, akılla inşa edileceğini çok iyi görüyoruz."

Bir ulusun kendisini var eden geçmişi ile uğruna ödenen bedelleri asla unutmaması gerektiğini vurgulayan Taşdelen, "Biz ulusal bayramlarımıza sahip çıkmakla birlikte bizi var eden değerlerle yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir güç senin ışığını, bu ulusun birliğini, Cumhuriyetimizin aydınlığını engellemeye yetmeyecektir. Senin izinde aydınlık bir gelecek kurma mücadelemizi senin ilçen Çankaya'da sonsuza kadar sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Kurtuluş Savaşı'nda mücadele verenleri minnetle anan Taşdelen, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Ulusal Kurtuluş Mücadelesini verenlere, bu ülke uğruna hayatını veren şehitlere, aydınlanma ve bağımsızlık mücadelesinde yitirdiklerimize sonsuz saygı, şükran ve minnetimi sunuyorum. Bağımsızlığımızın ilk ateşi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Taşdelen, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 12:14 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: '19 Mayıs, ulusumuzun yeniden doğuş günüdür' - Son Dakika

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