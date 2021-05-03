Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: "Anıtkabir'in etrafının imara açılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" - Son Dakika

Anıtkabir ile Maltepe Camii arasında bulunan Hürriyet İlkokulu'na bitişik parselin imar değişikliği hakkında konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Görevde olduğumuz sürece Anıtkabir'in etrafının imara açılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz plan değişikliğini kabul etmedik. Kat yüksekliği sınırlamasına uymak zorunda kaldık. Odalar, bu kat yüksekliği sınırlamasıyla beraber esas plana da dava açtılar. Biz de davaya müdahil olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte planın iptal edilmesini isteyeceğiz. Biz görevde olduğumuz sürece Anıtkabir'in etrafının imara açılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun haricinde bir okul arazisinin ticaret alanına çevrilmesine de başından beri karşıyız" dedi.

"Bu plan değişikliğini kabul etmedik"

Taşdelen, yaptığı açıklamada okul alanının ticaret alanına çevrilmesine karşı oldukları için planı reddettiklerini bildirerek, "Gençlik Caddesi, 6097 Ada, 3 sayılı parselde yapılan imar değişikliğiyle ilgili olarak kamuoyunda mesnetsiz, belediyemize haksızlık eden iddialar yer almakta. Söz konusu yer Anıtkabir'e yakın bir mesafede olmakla beraber 12 Ağustos 2016 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararla 1/5000'liği okul alanından ticaret alanına ve emsal iki olarak plan değişikliği kabul edildi. Biz Çankaya Belediyesi olarak 2 Haziran 2017 tarihinde bu plan değişikliğini kabul etmedik. Bize 1/1000 imar planı uygulaması geldiğinde bu plan değişikliğini kabul etmedik ve reddettik. Yani kamuoyunda paylaşılan bilgilerin aksine Çankaya Belediyesi bu imar planı değişikliğini kabul etmemiştir. Çünkü biz bir okul alanının ticaret alanına çevrilmesini ve yüksek bir emsalle çevrilmesini uygun bulmadığımız için bu plan değişikliğini reddettik. Ama 14 Temmuz 2017 tarihinde, Çankaya Belediye Meclisi'nin bu ret kararı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedilerek plan kabul edildi. Bunun üzerine 22 Mart 2018 tarihinde de Ankara 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Büyükşehir Belediyesi'nin bu kabulünü onayladı" diye konuştu. - ANKARA