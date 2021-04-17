Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, çevredeki binaların temeline zarar verdiği belirtilen inşaat alanını inceledi Açıklaması - Son Dakika

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çamlıtepe Mahallesi'nde yanındaki alanda yürütülen inşaat çalışmaları sırasında temelinde hasar oluştuğu belirtilerek boşaltılan apartmanın yıkım tehlikesi olmadığını, bina sakinlerinin evlerine dönebileceklerini söyledi.

Taşdelen, Çankaya Çamlıtepe Mahallesi Tevekküller Sokak'ta süren inşaat çalışmalarından dolayı temelinde hasar meydana geldiği ifade edilen ve dün gece apartman sakinlerince boşaltılan üç katlı ve 10 daireli Saadet Apartmanı'nın bulunduğu alana gelerek yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Taşdelen, "Bulunduğumuz noktada şu ana kadar çıkan haberlerin aksine binaların temellerinde herhangi bir kayma ve yıkım tehlikesi yok." dedi.

Geçen hafta aynı mahalledeki Açelya Apartmanı'nın temelinin kayması ve istinat duvarının yıkılmasından sonra daha tedbirli olduklarını kaydeden Taşdelen, bu kapsamda Tevekküller Sokak'taki inşaat alanında faaliyetin hızlandırılması için belediye tarafından 10 Nisan'da bildirimde, 12 Nisan'da da tebligatta bulunulduğunu söyledi.

Taşdelen, olaydan sonra yapı denetim firmalarını ve müteahhitleri uyardıklarını belirterek "Burada da istediğimiz şu, istinat görevi görecek olan perde betonunun hızlı bir şekilde imalatını takip ediyoruz. Dün akşam yağmurun olduğu yerde üst tabakada temeli etkilemeyen bir noktada ufak bir gelme oldu. Bu da bizim aslında bu süreci ne kadar tedbirli yönetmemizin elzem olduğunu gösterdi. Şu anda imalat devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde temel ve perde betonu yapımı sürecek." diye konuştu.

Yakındaki binalarda inşaattan kaynaklı risk bulunmadığını kaydeden Taşdelen, Saadet Apartmanı'na yakın bir noktadaki Açelya Apartmanı ile ilgili geçen hafta yaşanan olaydan dolayı vatandaşların tedirgin olmasını da anlamak gerektiğini söyledi.

"Sorun oluktan akan sudan mı kaynaklanmış?" sorusu üzerine Taşdelen, "Evet. Oradan gelen su neticesinde... Burada kaya zemin var. Bir sıkıntı yok." dedi.

Taşdelen, Saadet Apartmanı sakinlerinin evlerine dönüp dönemeyeceklerine ilişkin soru üzerine, "Tabii burada hocalarımız da var. Geri dönebilirler. Ama dediğim gibi geçen hafta yaşanan olaydan sonra vatandaşlar tedirgin oluyor. Onlara da hak veriyoruz. İsteyenleri biz misafir edeceğiz. Zaten şu an yan taraftaki binalarda vatandaşlar oturuyor." ifadelerini kullandı.

Hırsızlık olaylarına karşı polis ekibi görevlendirildi

Öte yandan, kaymakamlık yetkilileri, Saadet Apartmanı'nda oturan vatandaşların tahliye edilmediğini, tedirginlik yaşayan apartman sakinlerinin kendi istekleriyle evlerinden ayrıldığını belirtti.

Ayrıca hırsızlık olaylarına karşı apartman önünde polis ekibi nöbet tutuyor.