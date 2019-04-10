Çankaya
Belediye Başkanı Taşdelen
'den, Anıtkabir
ziyareti
ÇANKAYA Belediye Başkanı Alper Taşdelen
, yeni dönem meclis üyeleri ve partililer ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Anıtkabir'e öğle saatlerinde gelen Başkan Alper Taşdelen, CHP
Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, CHP İl Meclis üyeleri, yeni dönem meclis üyeleri ve partililer Aslanlı Yoldan mozoleye geçti. Atatürk
'ün mozolesine çelenk bırakan Başkan Taşdelen ve beraberindekiler saygı duruşunda bulundu.
Başkan Taşdelen ve grup daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçti. Burada Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Başkan Taşdelen, deftere şunları yazdı:
"Cumhuriyetimizin Çankaya'sında rekor bir oyla yeniden seçilen belediye başkanı olarak manevi huzurlarınızdayım. Ulusumuzun imar ve inşa edildiği Çankaya'da devrimlerinizin yolunda hiç durmadan ve yorulmadan çalışıyoruz. Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır; 'çalışkan olmak' sözünüz bizim için vazgeçilmez temel bir ilkedir. Bu ilkenin yol göstericiliğinde Cumhuriyetimizin geleceğe en iyi biçimde taşınması için izinizde yorulmaksızın yürüyoruz. Çankaya'nın emin ellerde olduğunu gönül rahatlığıyla dile getiriyor size olan sevgi, saygı, şükran ve minnetimizi bir kez daha sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."
Görüntü Dökümü:
-Mozoleye geliş
-Mozoleye çelenk bırakılması
-Başkan Taşdelen'in Özel Defteri'ne yazdıklarını okuması
-Detaylar
Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ/ANKARA,