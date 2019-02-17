Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: "Hep Birlikte Umudu Büyütüyoruz"
1 saat önce
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ayrancı Seçim İletişim Merkezi açılışında vatandaşlarla bir araya geldi.
Çankaya
Belediye Başkanı Alper Taşdelen
, Ayrancı
Seçim İletişim Merkezi açılışında vatandaşlarla bir araya geldi.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ayrancı Seçim İletişim Merkezi açılışında vatandaşlarla bir araya geldi. Çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen açılışa CHP
'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
, CHP Parti Meclisi
Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl
, Ankara Milletvekili Murat Emir
, Bilecik
Milletvekili Yaşar Tüzün
, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım da katılarak Taşdelen'e destek verdi. "Hep birlikte umudu büyütüyoruz. Büyük Atatürk
'ün izinde, onun ilçesi Çankaya'da çalışmaya, üretmeye, bölüşmeye devam edeceğiz" diyen Taşdelen, Muharrem İnce ve milletvekillerinin desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşların hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen Taşdelen, açılışa katılan yüzlerce Çankayalıya teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Taşdelen'in vatandaşları kucaklayan iyi bir belediye başkanı olduğunu belirterek, Çankaya'da halka dokunan büyük projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Her fırsatta vatandaşlar ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, açılışın ardından şehit ailelerini ziyaret etti. Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nde şehit yakınları ile buluşan Taşdelen, ailelerle sohbet etti. "Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize ve şehitlerimize saygı, şükran ve minnetimi sunuyorum" diyen Çankaya Belediye Başkanı, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğini söyledi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:38 Kaynak: İHA
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