Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: "Mağdur vatandaşlarımıza nakit desteği sağlayacağız" - Son Dakika

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: "Mağdur vatandaşlarımıza nakit desteği sağlayacağız"

15.04.2021 11:55

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: "Mağdur vatandaşlarımıza nakit desteği sağlayacağız" Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İleri Mahallesi'nde meydana gelen temel kayması nedeniyle mağdur olan sakinlere para yardımında bulunacaklarını bildirdi.

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: "Mağdur vatandaşlarımıza nakit desteği sağlayacağız"

ANKARA - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İleri Mahallesi'nde meydana gelen temel kayması nedeniyle mağdur olan sakinlere para yardımında bulunacaklarını bildirdi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi'nde meydana gelen temel kayması nedeniyle birçok bina boşaltılmış ve 900'e yakın kişi mağdur olmuştu. Mağduriyetlerin giderileceğini söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Açelya Apartmanının yıkımından etkilenen yurttaşlarımızdan, evini tahliye edemeyenlere 25 bin Türk Lirası, evini tahliye edebilenlere ise 7 bin TL nakit destekte bulunacağız" açıklamasında bulundu. Taşdelen, "Cuma günü olağanüstü toplayacağımız Meclisimizde bu kararları alıyoruz ve uygulamaya başlıyoruz" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen mağdur ailelerin çocuklarının eğitim araç gereçlerini de karşılayacaklarını, giyecek ve gıda desteğinde de bulunacaklarını ifade etti.

Başkan Taşdelen vatandaşları yalnız bırakmadı

Olayın yaşandığı andan itibaren bölgedeki vatandaşları yalnız bırakmayan Başkan Alper Taşdelen, binanın kontrollü yıkımı ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm ekipleriyle alanda hazır bulunduklarını belirtti. Başkan Taşdelen, yurttaşların mağdur olmaması için her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade ederek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bölgede yerinde kentsel dönüşüm yaparak vatandaşlarımızın yeni evlerini kısa sürede teslim edeceğini açıklaması da ayrıca sevindirici bir haber" diye konuştu.

"Tekrar geçmiş olsun"

Açelya Apartmanı sakinlerinin mağduriyetinin giderilmesi noktasında her zaman hazır olduklarını vurgulayan Başkan Alper Taşdelen şöyle devam etti:

"Devletin tüm birimleri, kamunun tüm gücü koordineli ve uyum içinde çalışmıştır. Gerek belediyelerimiz gerekse bakanlıkların ekipleri vatandaşlarımızın yanına koşmuş, anında bölgeye intikal etmiştir. Sivil toplum kuruluşlarımız, meslek örgütlerimiz, muhtarlarımız ve tüm kurumlarımız iş birliği içinde çalışmıştır. Herkes elinden geleninin en iyisini yapmış, üzerine düşen katkıyı vermiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın mağdur ailelerin eşya yardımını ve kirasını üstlenmiş olması, Büyükşehir Belediyemizin 15 bin lira nakit destek vermesi, Ankara Valiliğimizin verdiği 10 bin liraya ek olarak bizim 25 bin lira nakit yardımımız da vatandaşlarımızın yeni bir başlangıç yapmaları için ciddi temel desteği oluşturacaktır. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, mağduriyetini gidermek için başından beri sahadayız. Ben mağdur olan yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyor, tüm çalışma arkadaşlarıma, kurumlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Yaralar tek tek sarılacaktır."

Çankaya Belediyesi 24 saat bölgede

Çankaya Belediyesi tüm ekipleriyle, İleri Mahallesinde inşaat çalışması nedeniyle 8 katlı Açelya Apartmanı'nın temelinde yaşanan çökme sonrası 9 Nisan cuma akşamından bu yana vatandaşların yanında bulunuyor. Çankaya Belediyesi, İleri Mahallesinde 11 apartmanın tahliye edilmesi esnasında da bölgedeki çalışmalara devam ediyor. Vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için çay, çorba ve iki öğün yemek servisi yapan Çankaya Belediyesi ekipleri, eşyalarını tahliye eden vatandaşlara da tahliye sırasında personel ve araç desteği verdi. Çankaya Belediyesi vatandaşların barınma sorunlarının çözülmesi konusunda diğer tüm kurumlarla ve Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası ile iş birliği yaptı. Bu iş birliği sonrası Oda, mağdurlara kiralanacak evler için komisyon alınmayacağını açıkladı.

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Mağdur vatandaşlarımıza nakit desteği sağlayacağız
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Mağdur vatandaşlarımıza nakit desteği sağlayacağız
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Mağdur vatandaşlarımıza nakit desteği sağlayacağız
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Mağdur vatandaşlarımıza nakit desteği sağlayacağız
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Mağdur vatandaşlarımıza nakit desteği sağlayacağız
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Mağdur vatandaşlarımıza nakit desteği sağlayacağız

Çankaya Belediyesi, Alper Taşdelen, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: 'Mağdur vatandaşlarımıza nakit desteği sağlayacağız' - Son Dakika


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