Son Dakika Haberleri: Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen Yeniden Başkan Seçildi

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen Yeniden Başkan Seçildi

1 saat önce

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçildi.

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen Yeniden Başkan Seçildi, System.String[]
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçildi.

Dün gerçekleştirilen yerel seçimlerde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçildi. Belediye binası önünde vatandaşlarla buluşan Taşdelen, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Taşdelen'e eşi Kezban, oğlu Aras, kızı Nehir de eşlik etti. Çankaya demokrasinin özgürlüğün, kardeşliğin, dayanışmanın, birliğin kalesi olduğunu tekrar gösterdiğini belirten Taşdelen, "5 yılın sonunda öyle çok çalışıp hizmetlere imza atacağız ki onur duyacağınız, gurur duyacağınız Çankaya oluşturacağız" dedi.

Oğlu Aras'la bir anısını paylaşan Taşdelen, "Okullarda dönem sonuydu, karneler dağıtıldı oğlum Aras'ta takdir aldı. Karneyle eve geldi, bana dedi ki 'Al' dedi, 'Bak bu benim karnem, seçimlerde sen ne alacaksın? Senin karneni de o zaman göreceğiz, şimdi takdir aldık' dedi" diye konuştu.

2019 seçimlerinin destan olduğunu söyleyen Taşdelen, "25 yıl sonra Ankara Atatürkçülerin, demokratların oldu. Mansur Başkan ile beraber çalışacağız, mağduriyetleri ortadan kaldıracağız. İstanbul'da bir yiğit çıktı dimdik durdu, üzerine ne kadar gelirlerse gelsinler Ekrem başkan yüreği, zihni ferah, yüreği güzel ve adam gibi adam İstanbul'u aldı" diye konuştu.

Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, CHP Akara İl Başkan Adnan Keskin, Disiplin Kurulu Üyesi Saniye Barut, CHP Ankara milletvekilleri de yer aldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:25 Kaynak: İHA

Ankara, Alper Taşdelen, Çankaya, Taşdelen, Politika
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