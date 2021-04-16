Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, yıkılan Açelya Apartmanı sakinlerine para yardımı yapacaklarını bildirdi - Son Dakika

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, arkasındaki inşaat çalışmalarının sebep olduğu çökme riski nedeniyle yıkılan 8 katlı Açelya Apartmanı sakinlerine para yardımı yapacaklarını açıkladı.

Belediyenin internet sitesindeki açıklamaya göre Taşdelen, evini tahliye edemeyenlere 25, tahliye edebilenlere ise 7 bin lira nakdi destekte bulunacaklarını bildirdi.

Belediye Meclisinin bugünkü toplantısında karar alacaklarını belirten Taşdelen, mağdur ailelerin çocuklarının eğitim araç gereçlerini karşılayacaklarını, ailelere giyecek ve gıda desteğinde de bulunacaklarını ifade etti.

Apartman sakinlerinin mağduriyetinin giderilmesi noktasında her zaman hazır olduklarını vurgulayan Taşdelen, şunları kaydetti:

"Sivil toplum kuruluşlarımız, meslek örgütlerimiz, muhtarlarımız ve tüm kurumlarımız iş birliği içinde çalışmıştır. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmış, üzerine düşen katkıyı vermiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın mağdur ailelerin eşya yardımını ve kirasını üstlenmiş olması, Büyükşehir Belediyemizin 15 bin lira nakit destek vermesi, Ankara Valiliğimizin verdiği 10 bin liraya ek olarak bizim 25 bin lira nakit yardımımız da vatandaşlarımızın yeni bir başlangıç yapmaları için ciddi temel desteği oluşturacaktır."