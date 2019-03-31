Son Dakika Haberleri: Çankaya Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Alper Taşdelen Kazandı.

Çankaya Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Alper Taşdelen Kazandı.

1 saat önce

Çankaya Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Alper Taşdelen kazandı.

Çankaya Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Alper Taşdelen Kazandı., System.String[]
Çankaya Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Alper Taşdelen kazandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:53 Kaynak: İHA

Çankaya, Alper Taşdelen, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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