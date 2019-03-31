Çankaya Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Alper Taşdelen Kazandı.
1 saat önce
Çankaya Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Alper Taşdelen kazandı.
Çankaya Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Alper Taşdelen kazandı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:53 Kaynak: İHA
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