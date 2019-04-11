Son Dakika Haberleri: Çankaya Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

Çankaya Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

54 dakika önce

Rekor oyla yeniden Çankaya Belediye Başkanlığı'na seçilen Alper Taşdelen, yeni dönem meclis üyeleriyle birlikte ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Çankaya Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı, System.String[]
Rekor oyla yeniden Çankaya Belediye Başkanlığı'na seçilen Alper Taşdelen, yeni dönem meclis üyeleriyle birlikte ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Çankaya Belediye Meclisi, Anıtkabir ziyaretinin ardından ilk toplantısını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen başkanlığında tam katılımla gerçekleştirdi. Meclis üyeleriyle önceki yıllarda olduğu gibi uyumlu bir şekilde çalışacaklarını dile getiren Başkan Taşdelen, mazbatalarını alarak görevlerine başlayan tüm meclis üyelerini kutladı.

İlk toplantıda Meclis Başkanvekilliği ve Encümen seçimlerini de gerçekleştiren 45 meclis üyesi, 1. Başkan Vekilliği'ne Özgür Erdem İncesu'yu, 2. Başkan Vekilliği'ne ise Ahmet Vural Malkoç'u seçti. Başkan vekilliği seçimlerinin ardından Çankaya Meclisi Encümen üyelerini de belirleyen üyeler, encümenliğe Tutku Kurt Bayburt, Cem Baloğlu ve Mustafa Yıldırım'ı getirdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:08 Kaynak: İHA
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