Çankaya Belediyesi 195 bin hektar alanı ilaçladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi 195 bin hektar alanı ilaçladı - Son Dakika

Çankaya Belediyesi 195 bin hektar alanı ilaçladı

6 saat önce

Haşerelerle mücadeleyi aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, 2019 yılı boyunca 195 bin hektarlık alanda uçkun mücadelesi yaptı.

Çankaya Belediyesi 195 bin hektar alanı ilaçladı, System.String[]

Haşerelerle mücadeleyi aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, 2019 yılı boyunca 195 bin hektarlık alanda uçkun mücadelesi yaptı.


Haşerelerle mücadeleyi aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, 2019 yılı boyunca 195 bin hektarlık alanda uçkun mücadelesi yaptı.


Toplum sağlığını tehdit edecek haşereleri ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar kapsamında son bir yılda 15 bin hektar alanda da larva mücadelesi gerçekleştirildi.


Çalışmalarında insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen ilaç kullanımına dikkat eden ekipler, Çankaya sınırlarında belirlenen 24 jit alanında (bataklık, su birikintisi) özel çalışma gerçekleştirdi.


İbadethane ve kamu kurumlarında da çalışmalarını sürdüren ekipler, 138 okul ve devlet kurumunda ilaçlama çalışması yaparken 92 camide dezenfeksiyon çalışması uyguladı. 117 mahallede bulunan çöp kutularında ilaçlama çalışma yapan ekipler kemirgenlere karşı da yine 117 mahallede çalışma gerçekleştirdi. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:27 Kaynak: İHA
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