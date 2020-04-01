Çankaya Belediyesi 2 bin haneye gıda yardımına başladı - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde sıkıntı yaşayan vatandaşlara gıda ve temizlik malzemesi desteği vermeye başladı.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2 bin haneye ulaşacak gıda ve temizlik malzemesinin dağıtımına başlandığı belirtildi.

Yardımın 400 lira nakit desteği olan Halk Kart sahipleri başta olmak üzere belediyeden evde bakım hizmeti alanlar, ihtiyaç sahipleri ile salgın sürecinde işini kaybedenlere verildiği kaydedilen açıklamada, hazırlanan kolilerde temel gıda ihtiyaçlarının yanı sıra sabun ve kolonyanın bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in şu ifadelerine yer verildi:

"Zor zamanlardan geçiyoruz. Bu zor zamanları dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik ruhuyla atlatacağız. İmkanlarımız ölçüsünde ihtiyacı olan her vatandaşımıza yardım elimizi uzatacağız. Cumhuriyetimiz gibi kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı bir kez daha zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarmak istiyorum."