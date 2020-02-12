Çankaya Belediyesi, 2020'nin ilk ayında 2 bin 432 sokak hayvanını tedavi etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi, 2020'nin ilk ayında 2 bin 432 sokak hayvanını tedavi etti - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, 2020'nin ilk ayında 2 bin 432 sokak hayvanını tedavi etti

6 saat önce

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezince, ocak ayında 2 bin 432 sokak hayvanı tedavi edildi.

Çankaya Belediyesi, 2020'nin ilk ayında 2 bin 432 sokak hayvanını tedavi etti, System.String[]

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezince, ocak ayında 2 bin 432 sokak hayvanı tedavi edildi.

Çankaya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sokak hayvanlarının varlıklarının dengede tutulması için kısırlaştırma çalışmaları kapsamında Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2019'da 2 bin 523 hayvan kısırlaştırıldı.

Çankaya Belediyesince bölgelerde yerel hayvan koruma görevlileri aracılığıyla, sokakta yaşayan canlılar için yapılan çalışmalara bu yıl hız verildi.

Barınakta, bu yılın ilk ayında 2 bin 432 sokak hayvanı tedavi edilirken, 71 sokak hayvanına kısırlaştırma işlemi uygulandı, 103 hayvana karma ve kuduz aşısı yapıldı.

Bu arada, Yavru Sahiplendirme Ünitesi ile ocak ayında 41 sokak hayvanı sahiplendirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:18 Kaynak: AA
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