Çankaya Belediyesi, 2020'nin ilk ayında 2 bin 432 sokak hayvanını tedavi etti - Son Dakika

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezince, ocak ayında 2 bin 432 sokak hayvanı tedavi edildi.

Çankaya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sokak hayvanlarının varlıklarının dengede tutulması için kısırlaştırma çalışmaları kapsamında Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2019'da 2 bin 523 hayvan kısırlaştırıldı.

Çankaya Belediyesince bölgelerde yerel hayvan koruma görevlileri aracılığıyla, sokakta yaşayan canlılar için yapılan çalışmalara bu yıl hız verildi.

Barınakta, bu yılın ilk ayında 2 bin 432 sokak hayvanı tedavi edilirken, 71 sokak hayvanına kısırlaştırma işlemi uygulandı, 103 hayvana karma ve kuduz aşısı yapıldı.

Bu arada, Yavru Sahiplendirme Ünitesi ile ocak ayında 41 sokak hayvanı sahiplendirildi.