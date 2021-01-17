Çankaya Belediyesi 408 sokak hayvanını sahiplendirdi - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, geçen yıl 408 sokak hayvanını sahiplendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Satın alma sahiplen" anlayışıyla hayvanları sahiplendirme politikasının sadece barınaktan göndermek olmadığı, sokaklarda yeterince travmaya maruz kalmış hayvanların barınaktan sonraki hayatının farklı olmasının istendiği belirtildi.

Sokak hayvanları için en önemli ihtiyacın, sevgi olduğu ifade edilen açıklamada, sahiplenmenin hayvanlar için sadece korunaklı bir yer anlamına gelmediği, sahiplendirmede hayvanlar için en iyi seçeneğin bulunmaya çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezince 2020'de 408 sokak hayvanının yeni yuvasına kavuşturulduğu, 23 bin 274 tedaviye yönelik işlem uygulandığı ve karma, kuduz, mantar, iç-dış parazit olmak üzere, toplam 1692 aşılama yapıldığı bildirildi.