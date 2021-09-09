Çankaya Belediyesi Bademlidere Kent Ormanı ağaç dikim töreni - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in konuşması Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ülkenin siyasi başkentini huzurun da başkenti yapmak için yola çıktıklarını belirterek, "Bizim için güneş, onu kapatan gökdelenlerden daha önemlidir." dedi.

Göreve geldiği günden bu yana yaptığı yeşillendirme çalışmaları hakkında bilgi veren Yavaş, "Bizler şehrin sadece bugünlerinden sorumlu değiliz, 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlayarak tedbirler almak zorundayız." diye konuştu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de durmadan, yorulmadan hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Belediyenin kaynaklarını ranta değil, halka yansıttıklarını anlatan Taşdelen, "En kıymetli arsalarımıza park, kreş, kültür merkezi yapıyoruz. Kenti betona değil, yeşile sunuyoruz. Tüm bunları yaparken belediyeyi borçlandırmıyoruz, kredi kullanmıyoruz. Bugün burada 750 dönüm arsamızın 500 dönümünü kent ormanı, 250 dönümü de rekreasyon alanı yapacağız. Burası ikinci bir Atatürk Orman Çiftliği olacak. Bademlidere'nin dokusunu bozmadan 20 bin fidanı buraya dikeceğiz." ifadelerini kullandı.

Taşdelen, yaz aylarında çıkan yangınlarda hayatını kaybeden orman şehitleri için de birer çınar fidanı dikeceklerini bildirdi.

Törene katılan eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve Çetin ile diğer protokol üyeleri kendi adlarına dikilmiş çınar ağaçlarına toprak attı, su verdi.