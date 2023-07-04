Çankaya Belediyesi Bayram Boyunca Temizlik Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Bayram Boyunca Temizlik Çalışmalarını Sürdürdü

04.07.2023 19:17

Çankaya Belediyesi, bayram öncesi yoğunlaştırdığı temizlik çalışmalarını bayram boyunca sürdürdü. Günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra kurban satış ve kesim alanında bayram sonunda yıkama çalışması da yaptı. Belediye temizlik ekipleri, dal-budak toplama ve boş alan temizliğini de ihmal etmedi.

İlçe genelindeki çöp toplama ve sokak temizliği çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, sağlıklı bir kent ortamı için çalışıyor. Bayram öncesi çalışmalarını ibadethanelerde artıran Belediye ekipleri, bayram boyunca cadde ve sokaklarda hem toplu temizlik yaptı hem de konteyner kenarlarına bırakılan budama artıklarını ve ev eşyalarını topladı. Çankaya Belediyesinin Mühye'de bulunan kurban satış ve kesim alanında bayram boyunca temizlik çalışması yapan ekipler, bayramın son günü tüm alanda yıkama çalışması yaparak alanı dezenfekte etti. Çankaya Belediyesi, semt ve mahallelerdeki büyük alanlar ile bu bölgelerde bulunan çöp konteynerlerinde kapsamlı çalışma yapıyor. Ekipler, boşaltılan konteynerleri yıkama ve ilaçlama yaparak dezenfekte ediyor. Toplu temizlik çalışmalarının yanı sıra sokakları ve konteynerleri dezenfekte eden ekipler, bozulan konteynerleri de onarıyor.

Çankaya Belediyesi yoğun bayram temizliği yaptı

ÇANKAYA BELEDİYESİ ÇALIŞIYOR

İlçe genelindeki çöp toplama ve sokak temizliği çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, sağlıklı bir kent ortamı için çalışıyor. Bayram öncesi çalışmalarını ibadethanelerde artıran Belediye ekipleri, bayram boyunca cadde ve sokaklarda hem toplu temizlik yaptı hem de konteyner kenarlarına bırakılan budama artıklarını ve ev eşyalarını topladı.

Çankaya Belediyesi yoğun bayram temizliği yaptı

KURBAN SATIŞ VE KESİM ALANINA ÖZEL TEMİZLİK YAPILDI

Çankaya Belediyesinin Mühye'de bulunan kurban satış ve kesim alanında bayram boyunca temizlik çalışması yapan ekipler, bayramın son günü tüm alanda yıkama çalışması yaparak alanı dezenfekte etti.

Çankaya Belediyesi yoğun bayram temizliği yaptı

KONTEYNERLERE İLAÇLAMA

Çankaya Belediyesi, semt ve mahallelerdeki büyük alanlar ile bu bölgelerde bulunan çöp konteynerlerinde kapsamlı çalışma yapıyor. Ekipler, boşaltılan konteynerleri yıkama ve ilaçlama yaparak dezenfekte ediyor. Toplu temizlik çalışmalarının yanı sıra sokakları ve konteynerleri dezenfekte eden ekipler, bozulan konteynerleri de onarıyor.

Çankaya Belediyesi yoğun bayram temizliği yaptı
Çankaya Belediyesi yoğun bayram temizliği yaptı
Çankaya Belediyesi yoğun bayram temizliği yaptı
YORUMLAR (3)
  • Polat Adem: Her belediye bunu yaptı Sadece Çankaya değil Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • Kemal Malkoç: Başka belediyeler yapmadımı amacınız ne acaba belediyeden paramı aldınız yoksa emir mı aldınız Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Mamakta ortalık kurban artıği dolu. 0 0 Yayından Kaldır
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Çankaya Belediyesi, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çankaya Belediyesi Bayram Boyunca Temizlik Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi Bayram Boyunca Temizlik Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika
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