Çankaya Belediyesi evde kalan vatandaşlara menekşe dağıtıyor - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, korona virüs nedeniyle evde kalan vatandaşlara balkonlarında yetiştirmeleri için menekşe dağıtmaya başladı.



Çankaya Belediyesi, salgın hastalığa yönelik dezenfekte ve yıkama çalışmalarını sürdürürken, evde kalan vatandaşlara da balkon ve pencerelerini süsleyecek menekşe dağıtımına başlıyor. Belediyenin seralarında üretilen menekşeler 458 89 64 numaralı telefonu arayarak talepte bulunan Çankayalıların kapısına kadar götürülecek.



Ülke ve dünya olarak zor günlerden geçildiğini, bu zor günleri alınan tedbirlerle hep beraber aşacaklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Vatandaşlarımızın kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için evde kalmak zorunda oldukları şu dönemde onlara meşgale olabilecek çiçek yetiştirme konusunda biz de kendi seralarımızda ürettiğimiz menekşeleri dağıtmaya başlıyoruz. Bahar gelmişken evden çıkamayan vatandaşlarımızın balkon ve bahçelerini süsleyecekleri menekşeleri, ekiplerimiz talepte bulunan vatandaşlarımızın kapılarına kadar götürecek. Umarım içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı dönemde hemşehrilerimizin yüzünü bir nebze olsun baharı anımsatan bu çiçeklerle gülümsetmiş oluruz. Ben yine vatandaşlarımıza evde kalmaları tedbirini dikkate almalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tüm halkımıza sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu. - ANKARA