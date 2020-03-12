Çankaya Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında tüm etkinlikleri iptal etti - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında tüm etkinlikleri iptal etti

6 saat önce

Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 2 Mayıs 2020'ye kadar vatandaşların bir araya geleceği tüm etkinlikleri iptal ettiğini bildirdi.

Çankaya Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında tüm etkinlikleri iptal etti, System.String[]

Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 2 Mayıs 2020'ye kadar vatandaşların bir araya geleceği tüm etkinlikleri iptal ettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "pandemi" olarak belirlediği koronavirüsle ilgili uyarıları ve talimatlarının dikkate alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Belediyemizin düzenleyeceği ya da ev sahipliği yapacağımız kültür ve sanat etkinlikleri, sosyal etkinlikler, sinema, tiyatro gösterimleri, büyük kapalı alan ve salon konserleri, konferanslar, tüm salon spor müsabakaları ve turnuvalar, halk sağlığını korumak amacıyla 2 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Çankaya Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:20 Kaynak: AA
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