Çankaya Belediyesi kreşlerinde bin 500 öğrenci eğitim alacak

Çankaya Belediyesi bünyesindeki 12 kreşte bin 500 öğrenciye okul öncesi eğitim verilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz aylarında bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapılan, yeşil alanları artırılan kreşlerde, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocuklar öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Kapasitesi arttırılan kreşlerin bazılarına doğrudan kayıt alınırken bazılarında ise kontenjan yokluğundan noter huzurunda kura çekilişi yöntemine başvuruldu. İlk kez okul öncesi eğitimine başlayacak 2016 doğumlu çocuklar için 7 kreşte, 2015 doğumlular için 4 kreşte, 2014 doğumlular için de bir kreşte noter çekilişi yapıldı.

En çok talep gören Masal Kalesi Gündüz Bakımevine başvuruda bulunan 2014-2015-2016 doğumlu çocuklar da noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi.

"Kreş hizmetimiz kendi alanında marka haline geldi"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, gündüz bakım evlerine yoğun talep gösterilmesi nedeniyle geçen yıllarda başlattıkları, noter huzurunda kura uygulamasını bu yıl da tekrarladıklarını belirtti.

"Herkes için ulaşılabilir, eşit ve kaliteli hizmet" vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Taşdelen, "12 kreşte bin 500 minik öğrenciye okul öncesi eğitim veriliyor. Amacımız çocuklarımızı bilimin ve aklın ışığına yönlendirmek. Ülkemizdeki en kapsamlı ve en kaliteli kreş hizmetini veriyoruz. Çocuklarımızı bilimle, sanatla, felsefeyle, sporla ve farklı kültürlerle tanıştırarak büyütüyoruz. Büyük beğeni ve takdir toplayan bu hizmetimiz kendi alanında şimdiden bir marka haline gelmiş durumda. İnanıyorum ki kreşlerimizde ilk eğitimlerini alan çocuklarımız iyi yetişmiş cumhuriyet bireyleri olacak ve ülkesine hizmet edecek. Böyle bir hizmeti vermekten mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.