Çankaya Belediyesi Kreşlerine Başvurular 15 Nisan'da Başlıyor

Çankaya Belediyesi
, yeni dönem kreş başvurularını 15 Nisan'dan itibaren almaya başlanacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2016 doğumluların ailelerinin başvurabileceği yeni dönem kreş başvuruları, 15 Nisan-3 Mayıs arasında, belediyenin kreşlerinde eğitimine devam eden üst yaş grubu çocukların başvuruları ise 6-17 Mayıs tarihleri arasında kabul edilecek.
Aileler, başvurularını çocuklarının başlamasını ve devam etmesini istedikleri kreşlere yapacak. Başvurular sırasında anne, baba ve çocuğun kimlik fotokopisi ile anne-babanın maaş bordrosu istenecek.
Kesin kayıt hakkı kazanan isimler, belediyenin 1. Kat Mali Hizmetler Toplantı Salonu'nda 11 Haziran saat 19.00'da yapılacak noter çekilişi ile belirlenecek. Çekiliş sonuçları da 13 Haziran'da belediyenin internet sayfasından ilan edilecek.
Kesin kayıt hakkı kazananlar, 17-28 Haziran tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Kreşlere yeni kayıt yaptıran 2016 doğumlu çocuklar 9 Eylül
2019'da, devam eden üst yaş grupları ise 16 Eylül 2019 tarihinde yeni eğitim dönemine başlayacak.
Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerine başvurular için ayrıntılı bilgi belediyenin internet sitesinden alınabiliyor.