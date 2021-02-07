Çankaya Belediyesi maskesini kendi üretiyor - Son Dakika

Çankaya Belediyesi maskesini kendi üretiyor

ANKARA - Çankaya Belediyesi pandemi süreci boyunca Beysukent Çankaya Evi'ne kurduğu üretim atölyesinde şimdiye kadar 600 bin maske üretti.

Çankaya Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara dağıttığı maskeleri kendi atölyesinde üretiyor. Çankaya Evleri kurslarında eğitmen olarak görev yapan 15 kişiden oluşan ekip, Beysukent Çankaya Evi'ne kurulan üretim bandında günlük 4 bin 500 adet maske üretiyor.

"Pandemi süreci boyunca atölyemiz 600 binden fazla maske üretti"

Zorunlu hale gelen maske kullanımında ihtiyacı karşılamak için maske üretimi yapmaya başladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Beysukent Çankaya Evimizi maske üretim yeri olarak belirledik. Çankaya Evlerimizde eğitmen olarak görev yapan personelimiz, belediyeye gelen ve yanında maskesi bulunmayan vatandaşlarımıza, vatandaşla birebir temas halinde bulunan taksi, kuaför ve berber esnafımıza, ibadethanelere ve 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza dağıttığımız maskeleri üretiyor. Pandemi süreci boyunca atölyemiz 600 binden fazla maske üretti. Üretim kapasitemiz her ay arttı. Şu an için günlük 4 bin 500 adet üretiyoruz. Belediyemize işlemleri için gelen hiçbir vatandaşımızı maskesiz almıyoruz. Maskesi yoksa biz veriyoruz. Ben vatandaşlarımıza mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları, çıktıkları takdirde maske ve mesafe kuralına mutlaka uymalarını tekrar hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.