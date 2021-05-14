Çankaya Belediyesi müzisyenlere destek için "Çankaya Bir Sahne" etkinliği düzenleyecek - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, 5 Haziran'dan itibaren salgın kuralları çerçevesinde parklarda düzenleyeceği etkinliklerde sahne alacak Ankaralı müzisyenlere destek verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında "Müzik Çankaya'da, Sahne Sokakta" sloganıyla Çankayalılar için açık havada kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek.

Ankara'da ikamet eden müzisyenler solo ya da topluluk halinde "Çankaya Bir Sahne" projesine katılabilecekler.

Müzisyenler, 17-28 Mayıs arasında belediyenin internet sitesindeki formla "muzikcankaya@cankaya.bel.tr" e-posta adresine başvurularını yollayabilecek veya "Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi Yıldızevler Mahallesi Alkım Caddesi No: 1" adresine bizzat başvuruda bulunabilecek.

Başvurulara ilişkin detaylı bilgi 17 Mayıs Pazartesi itibarıyla belediyenin internet sitesinden duyurulacak.

Başvuru sonuçları ile performansların tarih ve mekan bilgisi 3 Haziran'da belediyenin internet sayfasında açıklanacak.

"Zor günleri dayanışma içinde atlatacağız"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, salgın koşullarında sanat ve sanatçıya desteği aralıksız sürdüreceklerini belirterek, "Sanatın aydınlık yolu ile yeni bir dayanışma kültürü için adım atıyoruz. Yaklaşık 140 müzisyenin performansıyla Çankayamızın çeşitli parklarında ve açık hava mekanlarında halkımızı sanatla buluşturacağız. Böylece sanatçılarımıza da ekonomik destek vermiş olacağız. Bu zor günleri dayanışma içinde atlatacağız." ifadelerini kullandı.