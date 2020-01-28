Çankaya Belediyesi'nde işçilerden eylem - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nde işçilerden eylem

6 saat önce

ANKARA'da Çankaya Belediyesi işçileri, ücretlerine zam yapılmadığı ve mesailerinin düzenli ödenmediği gerekçesiyle belediye binasında toplanarak eylem yaptı.

Çankaya Belediyesi'nde işçilerden eylem, System.String[]

ANKARA'da Çankaya Belediyesi işçileri, ücretlerine zam yapılmadığı ve mesailerinin düzenli ödenmediği gerekçesiyle belediye binasında toplanarak eylem yaptı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise tüm personelin ücretinin gününde ödendiğini söyledi.

Çankaya Belediyesi'nin Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı işçileri dün öğle yemeği saatinde Çankaya Belediyesi binası içinde toplandı. Ücretlerine zam yapılmadığı ve mesai ücretlerinin düzenli ödenmediğini iddia eden işçiler, 'İşçiyiz haklıyız kazanacağız', 'Birleşe birleşe kazancağız' sloganları attı. Burada yapılan açıklamada, "Çalışma koşullarımızın yenilenmesi gerekmektedir. Mesai vermemek için yapılan uygulamalar, işçi arkadaşlarımızın iş yükünün iki katına çıkmasına neden olmuştur" denildi. İşçiler, basın açıklamasının ardından eylemi sonlandırarak dağıldı.

DİSK Genel İş Ankara 1 Nolu Şube'nin sosyal medya hesabından işçilerin eylemi ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Toplu iş sözleşmesi (TİS) ihlallerine, mobbinglere, gecikmiş sosyal haklarımıza, mesai kesintileri ile cezalandırılmaya, sağlıksız çalışma koşullarına, yanlış hesaplamalara ve tehditlere karşı haklı taleplerimizi dile getirdik" denildi.

Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise Twitter hesabından "Çankaya Belediyesi'nde tüm personelin maaşları gününde ödenmektedir. Seçimden önce ya da sonra idarece işine son verilen tek bir işçi yoktur. Günü geçmiş toplu iş sözleşme görüşmesi ya da grev yoktur" açıklamasını yaptı.


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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:12 Kaynak: DHA
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