Çankaya Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Çankaya Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Belediye ekiplerinin çocuk parkı, banklar, kaldırım ve sokakları dezenfekte etmesi ANKARA - Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Belediye ekiplerinin çocuk parkı, banklar, kaldırım ve sokakları dezenfekte etmesi ANKARA - Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Çankaya Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri

Çankaya Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:47 Kaynak: AA
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