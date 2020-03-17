Çankaya Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

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Çankaya Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Belediye ekiplerinin çocuk parkı, banklar, kaldırım ve sokakları dezenfekte etmesi ANKARA - Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:47 Kaynak: AA
Belediye ekiplerinin çocuk parkı, banklar, kaldırım ve sokakları dezenfekte etmesi ANKARA - Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.
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