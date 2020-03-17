Çankaya Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri (2) - Son Dakika

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Çankaya Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri (2)
6 saat önce
Belediye ekiplerinin Kuğulu Parkı yıkaması Ekiplerin çocuk parkı, kaldırım ve sokakları yıkaması ANKARA - Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:36 Kaynak: AA
Belediye ekiplerinin Kuğulu Parkı yıkaması
Ekiplerin çocuk parkı, kaldırım ve sokakları yıkaması ANKARA - Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti. (2)
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