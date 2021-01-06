Çankaya Belediyesi'nden ahde vefa - Son Dakika

Çankaya Belediyesi'nden ahde vefa

06.01.2021 12:58
Çankaya Belediyesi'nden ahde vefa, System.String[]

Çankaya'da görevi sırasında korona virüs nedeniyle yaşamını yitiren Hüseyin Bozkurt'un adı görev yaptığı Esat Zabıta Karakolu'nda yaşatılacak.

Çankaya'da görevi sırasında korona virüs nedeniyle yaşamını yitiren Hüseyin Bozkurt'un adı görev yaptığı Esat Zabıta Karakolu'nda yaşatılacak.

Çankaya Belediye Meclisi, önceki ay görevi sırasında yakalandığı hastalıktan yaşamını yitiren Zabıta Müdürlüğü Seyyar Ekipler Amirliği personeli Hüseyin Bozkurt'un adının görev yaptığı Esat Zabıta Karakolu'na verilmesini oybirliği ile onayladı. Zabıta Müdürlüğü Esat Bölgesi Seyyar Ekipler Amirliği'nde çalışırken korona virüse yakalanan ve 5 Aralık 2020 günü 47 yaşında yaşamını yitiren Hüseyin Bozkurt, 23 yıllık belediye personeli olarak çeşitli birimlerde görev yaptı. Evli, 2 çocuk babası olan Bozkurt'un adı görev yaptığı Esat Zabıta Karakolu'nda yaşatılacak.

"Belediye çalışanları da aşıda öncelikli olmalı"

Belediye çalışanlarının pandemi döneminde yoğun bir şekilde görev başında olduklarına vurgu yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, riskli noktalarda görev yapan personellerin aşı için öncelikli olmasını daha önce talep ettiklerini belirtti. Alper Taşdelen, korona virüs nedeniyle iki personelin hayatını kaybettiğini ifade ettiği açıklamasında şunları söyledi:

"Belediyelerin cenaze defin işleri yapan, riskli yerlerde dezenfekte çalışmalarını yapan, toplu taşıma ile her gün binlerce yurttaşımızı taşıyan, sosyal yardımları ev ev dağıtan, denetimlerde birçok riskli yere girmek zorunda kalan çalışanları da riskli gruplar arasına alınmalı. Belediye çalışanları pandemi dönemi boyunca tüm yurtta hayatın ve hizmetlerin aksamaması için sürekli görev başında olmuş, fedakarca çalışmışlardır. Sağlık çalışanları, 65 yaş üstü büyüklerimiz ve riskli grupların ardından ülke çapında tüm belediye çalışanlarının da yaptıkları işin risk taşıması nedeniyle öncelikli olarak aşı kapsamına alınması gerekliliğini tüm yetkililere bir kez daha hatırlatmak isterim." - ANKARA

Çankaya Belediyesi'nden ahde vefa

Zabıta Müdürlüğü, Hüseyin Bozkurt, Çankaya, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden ahde vefa - Son Dakika


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