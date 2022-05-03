Çankaya Belediyesi'nden bitmeyen senfoni - Son Dakika

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Çankaya Belediyesi'nden bitmeyen senfoni

6 yıl önce temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi'nin akıbeti merak ediliyor

ANKARA - Çankaya Belediyesi, Eskişehir Yolu üzerinde bulunan ve temelini 2016 yılında attığı Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatının tamamlanması için Ankara Büyükşehir Belediyesine devretmeyi talep etmişti. Çankaya Belediyesi'nin bu talebinden vazgeçmesinin ardından inşaatı yarım kalan binanın ne olacağı ise merak konusu oldu.

Çankaya Belediyesi tarafından yapımına 2016 yılında başlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin artan inşaat maliyetleri yüzünden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi talep edilmişti. Eskişehir Yolu üzerinde bulunan binanın, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi' olarak kullanılmak üzere ABB'ye ortak bir hizmet projesi çerçevesinde 15 yıl süre ile bedelsiz olarak' tahsisine karar verilmişti. Çankaya Belediye Meclisi bu ay yeni bir karar alarak, ABB Meclisine gönderilen kararı iptal etti. Yaşanan belirsizlikler nedeniyle akıllarda soru işareti oluşurken, söz konusu binanın geleceğinin ne olacağı ise hala gizemini koruyor.