Çankaya Belediyesi'nden koronavirüsle mücadeleye destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden koronavirüsle mücadeleye destek - Son Dakika

Çankaya Belediyesi'nden koronavirüsle mücadeleye destek

6 saat önce

Çankaya Belediyesi, kreşlerinden ve belediyenin kiracısı olan işletmelerden kapalı oldukları süre boyunca ücret almayacak.

Çankaya Belediyesi'nden koronavirüsle mücadeleye destek, System.String[]

Çankaya Belediyesi, kreşlerinden ve belediyenin kiracısı olan işletmelerden kapalı oldukları süre boyunca ücret almayacak.

Çankaya Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüse karşı ilaçla dezenfekte çalışmaları, kamu kurumları, pazar yerleri, taksi durakları, muhtarlıklar ve zabıta noktalarını da içeren açık ve kapalı alanlarda devam ediyor.

Dezenfekte çalışmalarını halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda sürdüren belediye, ilaçlı antiseptiklerle yıkama çalışması yapıyor. Tunalı Hilmi, Esat, Sakarya, Yüksel, Tuna, Selanik Caddeleri ile Konur, Karanfil, Bayındır, İnkılap Sokaklarda dezenfekte işlemi yapan ekipler, bugün çalışmalarını Bahçelievler 7. Cadde ve çevresinde sürdürdü.

Belediye ekipleri ayrıca sabah saat 06.00 itibariyle vatandaşların belediye hizmet binasına giriş yaptığı noktalarda da dezenfekte çalışmalarına da devam edecek.

Çankaya Belediyesi, yıkama ve dezenfekte çalışmalarına, Uğur Mumcu Caddesi, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, Ziyabey Caddesi ve Çayyolu bölgesinde yoğunluk yaşanan caddelerde devam edecek.

Kreşlerden ücret alınmayacak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konuya ilişkin açıklamasında, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra bakanlıkların aldıkları kararlar doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti.

Taşdelen, 30 Mart'a kadar kapattıkları kreşlerin kapalı olduğu sürece ücretinin alınmayacağını, ayrıca belediyenin kiracısı durumunda olan esnaftan kapalı kaldıkları süre boyunca kira bedeli almayacaklarını açıkladı.

Zor gününde esnafın yanında olacaklarını vurgulayan Taşdelen, salgın tehlikesi ortadan kalkana kadar belediye olarak tüm imkanlarını halkın sağlığı için seferber edeceklerini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:14 Kaynak: AA

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