Çankaya Belediyesi'nden müdürlükler arası turnuva - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden müdürlükler arası turnuva - Son Dakika

Çankaya Belediyesi'nden müdürlükler arası turnuva

6 saat önce

Çankaya Belediyesinin müdürlükler arasında düzenlediği futbol turnuvası başladı.

Çankaya Belediyesi'nden müdürlükler arası turnuva, System.String[]

Çankaya Belediyesinin müdürlükler arasında düzenlediği futbol turnuvası başladı. Müdürlüklerin yoğun iş temposunda futbolla stres atabilecekleri turnuva, Nisan ayında yapılacak final maçıyla sona erecek.


Çankaya Belediyesinin müdürlükler arasındaki dayanışmayı pekiştirmek amacıyla düzenlediği futbol turnuvası başladı. Yoğun iş temposu arasında çalışanların bir nebze olsun stres atabilmelerine olanak sağlayacak turnuvada 18 takım şampiyon olabilmek için ter döküyor. Belediyenin Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda salon futbolu şeklinde gerçekleşen turnuvada takımlar, 1'i kaleci olmak üzere 7 oyuncudan oluşuyor. Eliminasyon kuralı ile takımların mücadele ettiği turnuvanın ilk başlama vuruşu Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü arasında gerçekleşti.


Çankaya Belediyesinin müdürlükler arasında düzenlediği turnuvanın ilk maçın normal süresi 2-2 sona erdi. Belediye çalışanı Türkiye Futbol Federasyonu eski hakemlerinden Fırat Çınar'ın yönettiği karşılaşmada Emlak ve İstimlak Müdürlüğü penaltı atışları sonucunda rakibini 10-9 mağlup ederek turnuvada yoluna devam etti. - ANKARA

Çankaya, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Futbol hayatını İtalya'da sürdüren Koray Günter: İnsanlar korkunç şekilde davranıyor
Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi

Son Dakika Haberleri
19:02 TUNCELİ Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 66'ncı gün
18:59 BM Özel Raportörü Callamard'dan "Kaşıkçı cinayeti" açıklaması
18:59 AMASYA Minibüs yağmur suyu kanalına devrildi: 2 ölü, 7 yaralı
18:57 Yoldan geçen vatandaştan uygulama yapan polislere sevgi gösterisi
18:55 İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:03:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankaya Belediyesi'nden müdürlükler arası turnuva - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]