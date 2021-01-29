- Çankaya Belediyesi'nden salgından dolayı zorluk yaşayan sanatçıya destek - Son Dakika

- Çankaya Belediyesi'nden salgından dolayı zorluk yaşayan sanatçıya destek

29.01.2021 13:01

- Çankaya Belediyesi'nden salgından dolayı zorluk yaşayan sanatçıya destek Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Pandemi döneminde 19'u dijital ortamda olmak üzere 41 kültür ve sanat etkinliği düzenledik.

- Çankaya Belediyesi'nden salgından dolayı zorluk yaşayan sanatçıya destek

ANKARA - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Pandemi döneminde 19'u dijital ortamda olmak üzere 41 kültür ve sanat etkinliği düzenledik. Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, salgın koşullarında sanat ve sanatçıya desteğini aralıksız sürdüreceklerini belirterek, "2020 yılında salgın koşullarında 19'u dijital ortamda olmak üzere toplam 41 kültür ve sanat etkinliğini Çankayalılarla buluşturduk. Salgın döneminde zor günler geçiren sanatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Salgın nedeniyle 2020 yılının kültür ve sanat için zor bir yıl olduğunu hatırlatan Başkan Taşdelen, "Dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ve ülkemizdeki ekonomik krize rağmen kültür sanat etkinliklerini kesintisiz bir şekilde Başkentlilerle buluşturduk. Dijital etkinlikler alanında Türkiye'de pek çok ilke imza attık Belediyemizin kanallarında Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışını, hikaye anlatıcısı şair Sunay Akın'ın kelimeleriyle dinledik. Büyük Usta Nazım Hikmet'in doğum gününü "İyi ki Doğdun Nazım!" başlıklı etkinlikler kapsamında müzik ve tiyatro oyunlarıyla kutladık. Uğur Mumcu'yu "Unutmayız! Müzikli Makaleler" etkinliğinde YouTube kanalımızda andık" dedi.

Herkes için her yerde kültür sanat ilkesiyle yeni dönemde de önemli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Taşdelen "Pandemi sonrası yeniden Çankaya'nın aydınlık yüzü kültür merkezlerimizde Çankayalılarla buluşmak için gün sayıyoruz" diye konuştu.

Pandemi koşulları nedeniyle sanat faaliyetleri için oldukça zor geçen 2020 yılında 19'u dijital ortamda olmak üzere toplam 41 kültür ve sanat etkinliği gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, yıl boyunca kültür merkezleri ve sosyal medya kanallarında gerçekleştirdiği etkinliklerle on binlerce sanatseveri konuk etti.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 2020 yılında toplam 17 etkinlik gerçekleşirken 3 binden fazla sanatsever vatandaş ağırlandı. "Ölümünün 500. Yılında Leonardo da Vinci'ye Saygı" sergisi, İbrahim Demirel'in "Atatürk'ten Sonra" adlı fotoğraf sergisi ve Goethe Enstitüsü tarafından organize edilen "Artspace Germany" sergisi gerçekleşen bazı etkinlikler oldu.

"Meçhul Seyyahların Ankara Fotoğrafları" gibi önemli etkinlikerlin olduğu Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde uzun soluklu beş sergiye imza atıldı. Bu süreçte 2 bin 500'den fazla sanatsever etkinliklerle buluştu.

Yılmaz Güney Sahnesi ise çevrimiçi etkinliklerin merkezi oldu. Anma, film gösterimi, tiyatro gibi 19 dijital etkinliği sahnesinde ağırlayan merkez, sanatı Çankayalıların evlerine ulaştırdı.

- Çankaya Belediyesi'nden salgından dolayı zorluk yaşayan sanatçıya destek
- Çankaya Belediyesi'nden salgından dolayı zorluk yaşayan sanatçıya destek
- Çankaya Belediyesi'nden salgından dolayı zorluk yaşayan sanatçıya destek
- Çankaya Belediyesi'nden salgından dolayı zorluk yaşayan sanatçıya destek

Çankaya Belediyesi, Alper Taşdelen, Çankaya, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat - Çankaya Belediyesi'nden salgından dolayı zorluk yaşayan sanatçıya destek - Son Dakika


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