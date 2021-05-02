Çankaya Belediyesi'nden Youtube hizmeti - Son Dakika

Çankaya Belediyesi'nin Youtube kanalı ile vatandaşlar belediyenin hobi kursları ve spor derslerini evlerinde takip etme imkanı buluyor.

Çankaya Belediyesi, Youtube kanalıyla eğitimlerine devam ediyor. Kısıtlamalar nedeniyle vatandaşların evlerinden çıkamadıkları günlerde etkinlikler ve eğitimler Youtube kanalıyla halka ulaştırılıyor.

Salgın ile her alanda mücadele çalışmalarını yürüten Çankaya Belediyesi, Çankaya Evlerinin spor ve hobi kursları ile sanatsal etkinlikleri YouTube kanalı üzerinden sürdürüyor. Yaklaşık bir senedir salgın nedeniyle çoğunlukla evlerine kapanmak zorunda kalan vatandaşları düşünerek hazırlanan videolar vatandaşlara ulaştırılıyor. Tiyatro gösterilerinden spor programlarına, müzikten Çankaya Evlerinde verilen eğitimlere kadar birçok video Çankayalılara keyifli vakit geçirtmenin yanı sıra öğrenme imkanı da sağlıyor. - ANKARA