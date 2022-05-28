Çankaya Belediyesi'nin asfaltını kazıdığı pazar yeri kullanılmaz hale geldi

ANKARA - Başkentte 34 yıldır hizmette olan Cevizlidere Semt Pazarı'nın asfalt zeminini nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü kazıyan Çankaya Belediyesi'ne pazarcı esnaflar tepki gösterdi. Durumun kendilerine hiç bir şekilde bildirilmediğini ileri süren esnaflar, mahkemeye verdiği Çankaya Belediyesi'nden pazar yerlerinin tekrar satış yapmaya uygun hale getirilmesini istedi.

Başkentte 34 yıldır vatandaşlara hizmet veren Cevizlidere Semt Pazarı'nın asfaltı Çankaya Belediyesi tarafından kazındı. Pazar yerlerinin kullanılamaz hale gelmesiyle şoka uğrayan esnaflar ise belediyeyi mahkemeye verdi. Kendilerine hiçbir açıklama yapılmadan pazar yerlerinin tahrip edildiğini iddia eden pazarcı esnafı, Çankaya Belediyesi'ne tepki göstererek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Geçici olarak satış yapabilecekleri bir yerin dahi kendilerine tahsis edilmediğini söyleyen esnaflar, pazar yerlerinin hiçbir gerekçe gösterilmeden bu hale getirildiğini belirtti.

"Bize haber verilmeden geldiler"

Belediye ile aralarından herhangi bir problem olmamasına rağmen bu duruma geldiklerini söyleyen pazarcı Muzaffer Şahin, "Buradan belediye başkanımız Alper Taşdelen'e sesleniyorum; başkanım neden bizim pazarımızı kapattınız? Pazarı kapatırken bir yazı ya da dilekçe gönderseydiniz esnaf ve halk mağdur olmazdı. Bir gecede neden hakkımızı gasp ettiniz? Bize haber verilmeden geldiler. Cumartesi akşamı kepçeler pazara girdi. Dün burada pazar yoktu, halk marketlere mahkum oldu. Bize söyleselerdi, 'Sizi buradan kaldırıyoruz' diye, yeterdi. Hiçbir esnaf itiraz etmezdi. Bize bir yer gösterdikten sonra yolu kazsalardı keşke. Nedenini de söylemiyorlar. Tezgah açamıyoruz. Malımız arabada rezil oldu. Biz de dava açtık. Bize bunların olacağı söylenseydi dava açmazdık. Talebimiz bize yer gösterilmesi. Bize pazarımızı iade etsinler" ifadelerini kullandı.

"Belediye başkanından da bir açıklama bekliyorum"

Kendilerine hiçbir açıklama yapılmadığından dert yanan Şuayip Coşkun, "Sebze meyve araba 2 saat fazla kalsa çürüyor. Keşke Çankaya'nın belediyecilik anlayışına yakışır bir hareket olsaydı. Uyarılsaydık, bize ter gösterilseydi bari. Neden bu hale geldi bu pazar onu bilseydik keşke. Ben Çankaya'daki belediyecilik anlayışına yakıştıramadım. Belediye başkanından da bir açıklama bekliyorum. Burayı bizim elimizden alacaksınız, bize 3-5 metre yer verin bari. Çankaya Belediyesi'nden bundan sonra kendisine yakışır bir hareket bekliyoruz. Perşembe günü burada hiçbir anormallik yoktu. Pazartesi günü pazarımızın asfaltı yok oldu. Neden böyle oldu, hiçbir fikrimiz yok. ya bizim Pazar yerimizi versinler, ya da yeni bir yer tahsis etsinler" diye konuştu.

"Bırakın pazarımız yerinde dursun"

Çevre sakinlerinden Adnan Sever ise, "Bizim pazarımıza dokunmasınlar. Dünyayı yediniz geriye bir tek bizim Pazar yerimiz mi kaldı. Kimsenin ekmeğiyle oynamayın. Biz halkız, bizimle oynamayın. Bırakın pazarımız yerinde dursun. Burayı böyle görünce şaşırdım. Ben sandım ki kapalı Pazar yapacaklar. Park yeri yapacaklarmış. Bizim pazarımızı dokunmasınlar. Buradaki esnafı tanırım, memnundum kendilerinden" dedi.